Названы популярные безвизовые страны для россиян

На 10 безвизовых для россиян стран — Узбекистан, Турцию, Армению, Грузию, Белоруссию, ОАЭ, Южную Корею, Сербию, Черногорию и Шри-Ланку — пришлось более половины (52%) от всех зарубежных бронирований перелетов весной и летом 2025 года. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса «Авиасейлс».

Для путешествия в Узбекистан россиянам достаточно только загранпаспорта, для маленьких пассажиров требуется собственный загран. Туристы могут находиться в стране 15 дней без регистрации, далее временную регистрацию можно сделать через гостиницу или в паспортном столе по месту проживания. Согласно данным «Авиасейлс», в Узбекистан авиабилеты выгоднее покупать на весну и лето за три месяца до вылета и ранее.

В Турции можно находиться без визы до 60 дней, и не больше 90 дней в течение полугода. Для путешествия потребуется только загранпаспорт с оставшимся сроком действия не менее четырех месяцев на момент въезда. Прямые рейсы есть в Стамбул, Анкару, курортные Анталью, Бодрум, Даламан и Измир. В Турцию бронировать авиабилеты на весну выгоднее за 20-70 дней до вылета, летом — за 20-40 дней, уточнили в пресс-службе сервиса.

Туристы могут отправиться в Армению не только по заграничному, но и внутреннему российскому паспорту. Находиться в стране без визы можно не больше шести месяцев в течение года. По данным сервиса, билеты на весну дешевле покупать за 70 дней до вылета, летом — за три месяца и ранее.

Россияне могут находиться в Грузии до 360 дней. После этого необходимо выехать из страны хотя бы на один день, чтобы затем въехать снова. В Грузию на весну выгоднее покупать авиабилеты за месяц и ранее, летом — за два месяца и ранее, сказали в пресс-службе сервиса.

Российским туристам в Белоруссии потребуется только внутренний паспорт, либо действительный загранпаспорт. Детям младше 14 лет нужно предоставить свидетельство о рождении. Билеты в Белоруссию на весну выгоднее бронировать за месяц до вылета и ранее, летом — за два месяца и ранее, отметили в пресс-службе.

В ОАЭ россияне могут находиться без визы до 90 дней в течение полугода. Билеты на весну дешевле покупать за 30-80 дней, летом — за 15-50 дней, следует из данных сервиса.

Туристы могут находиться в Южной Корее без визы до 60 дней (но не больше 90 дней в течение полугода), оформив электронное разрешение на въезд K-ETA.

В Южную Корею авиабилеты на весну выгоднее покупать минимум за 20 дней, летом — за 15-65 дней до вылета, сказали в пресс-службе.

Путешественникам в Сербии нужен только загранпаспорт, действующий не менее 90 дней на момент выезда из страны. Без визы можно находиться в Сербии до 30 дней. В течение суток после прибытия иностранцы обязаны зарегистрировать адрес краткосрочного проживания — получить так называемый «белый картон». Это можно сделать в местном отделении полиции или на портале eGovernment. В отелях регистрация происходит автоматически. Согласно статистике сервиса, в Сербию выгодные билеты на весну можно купить за 20-90 дней до вылета, летом — за 15-90 дней до вылета или за 110 дней и ранее.

Туристам, которые планируют отдых в Черногории до 30 дней, виза не нужна. Дальше придется выехать из страны и вернуться снова, или получить туристическую визу: за ней нужно обращаться в посольство Черногории. В Черногорию билеты на весну выгоднее за 15 дней и ранее, летом — минимум за три месяца, отметили в пресс-службе.

Визу на Шри-Ланку можно оформить онлайн или получить по прибытии. Достаточно загранпаспорта. Бесплатная виза действует 30 дней и позволяет двукратный въезд. А продлить отдых до двух месяцев можно через департамент иммиграции Шри-Ланки. На Шри-Ланку на весну билеты выгоднее за 20-65 дней до вылета, летом — минимум за 15 дней, заключили в пресс-службе.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, сколько стоит отдых в Абхазии.