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В метро Москвы начали раздавать питьевую воду из-за жары

Дептранс: в московском транспорте начали раздавать воду из-за жары
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В столичном метрополитене начали раздавать питьевую воду из-за жары. Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Пассажиры могут получить воду с 12:00 на станциях метро «Измайловская», «Филевский парк», «Багратионовская», «Фили», «Кутузовская», «Студенческая», «Кунцевская», «Пионерская«и «Выхино».

Кроме того, получить бесплатную бутылку воды можно в зоне поездов дальнего следования Ленинградского вокзала. Воду также раздают на автовокзалах: «Центральный, «Саларьево», «Красногвардейский», «Северные ворота» и «Южные ворота».

В период с 14:00 до 17:00 воду будут раздавать на всех вокзалах Москвы, а также на станциях МЦД Площадь трех вокзалов, Тушинская, Выхино, Одинцово, а также на станции Мытищи. Бутылки с водой могут также получить пассажиры «Аэроэкспресса».

До этого глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил, что аэропорты обязаны обеспечить пассажиров бесплатной питьевой водой. По его словам, ведомство направило соответствующие поручения в территориальные органы в 28 регионах, где расположены крупные аэропорты.

Ранее Москве предрекли рекорды жары в ближайшие дни.

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