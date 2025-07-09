В Госдуме прокомментировали слухи о запрете ввоза техники Apple без RuStore

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов опроверг сообщения о возможном запрете ввоза техники Apple без предустановленного RuStore. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это не так. От слова совсем», — заявил он.

7 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который запретит американской компании Apple препятствовать установке на ее смартфоны, планшеты и другие устройства единого российского магазина приложений RuStore. Документ уточняет условия распространения программ, используемых гражданами на разного вида гаджетах, в том числе для того, чтобы Apple позволила устанавливать RuStore на свои смартфоны и планшеты. Закон запрещает с 1 сентября текущего года вводить условия, которые ограничат и вовсе не позволят использовать приложений российских разработчиков и единого магазина приложений.

В конце июня депутат Александр Ющенко заявил, что Apple может разрешить RuStore на своих смартфонах.

Ранее в Госдуме заявили, что Apple дорожит российским рынком.