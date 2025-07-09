Медика обвинили в домогательствах в отношении детей в лагере под Иркутском

Медработника из детского лагеря под Иркутском обвинили в домогательствах в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает Baza.

Скандал в детском лагере «Орленок» разгорелся в конце июня, вскоре после того, как 42-летний медработник по имени Олег устроился туда на работу. Уже через неделю одна из девочек, побывавших у него на осмотре, рассказала вожатому, что мужчина уделял слишком много внимания ее груди. Затем выяснилось, что еще пять подростков заметили похожие действия со стороны медика. Одна из них заявила, что Олег прикасался к ее бедрам и груди, когда они с подругой пришли взвешиваться.

Вожатые решили переговорить с медиком в частном порядке, но разговор закончился дракой. В итоге на место вызвали полицию, и подозреваемого заставили объясниться. Мужчина отверг все обвинения и заявил, что просто выполнял свои обязанности. Кроме того, по словам Олега, в некоторых случаях при осмотре присутствовала его супруга, заведующая больницей в Иркутске. Мужчина считает, что девочки оговорили его, так как из-за своей принципиальности он не выдавал освобождения от физкультуры без веских причин.

К настоящему времени Олега уже уволили из лагеря и возбудили против него уголовное дело о развратных действиях. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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