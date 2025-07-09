В Госдуме оценили опасность пошлин США для России

Соединенные Штаты давно перестали быть ключевым торговым партнером России, экономика страны уже адаптировалась к «новым условиям», заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский.

Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о введении 10-процентных импортных пошлин для стран БРИКС.

«Заявления американских властей о возможном введении дополнительных пошлин на продукцию из стран БРИКС вряд ли окажут реальное влияние. Главная цель России сегодня — укрепление и расширение торговли внутри объединения БРИКС», — заявил депутат.

По мнению Козловского, Россия может принять зеркальные меры в ответ на действия США.

«Россия и другие страны могут вводить аналогичные ограничения на ввоз американских товаров. И пока не ясно, кто понесет большие потери. США импортируют из России продукцию, которую сложно быстро заменить: это, например, редкоземельные металлы, двигатели и комплектующие для них», — сказал он.

Козловский отметил «непоследовательность политики» президента США, подчеркнув, что Трамп часто меняет решения.

«В этом контексте любые «угрозы» со стороны США воспринимаются в России как фоновые — они не несут серьезной экономической нагрузки и вряд ли смогут повлиять на развитие страны», — сказал депутат.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин в размере 10% против БРИКС.

Ранее российский фондовый рынок упал на фоне критики РФ Трампом.