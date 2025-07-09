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В Красноярском крае автожир совершил жесткую посадку

Транспортная прокуратура проверяет инцидент с падением автожира под Назарово
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Telegram-канал «Западно-Сибирская транспортная прокуратура»

Вблизи города Назарово Красноярского края произошло происшествие с легким летательным аппаратом. Об этом сообщили в Красноярской транспортной прокуратуре.

По предварительной информации, около 17:00 по местному времени во время частного полета автожир Гибрид самолета и вертолета, у которого несущий винт выполняет функцию двигателя совершил жесткую посадку. Пилот получил травмы и был доставлен в больницу. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства и причины инцидента.

Прокуратура начала надзорные мероприятия, чтобы проверить, были ли соблюдены требования безопасности при выполнении полета.

Накануне в Казани летательный аппарат потерял управление и упал на частный дом в садовом товариществе «Дубки», но никто не пострадал.

По информации оперативных служб, авария произошла во время учебного полета. В результате инцидента возник пожар, который оперативно потушили.

Ранее фрагмент дрона упал на территории детского сада в Подмосковье.

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