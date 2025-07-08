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Стала известна причина падения гражданского беспилотника на дачный дом в Казани

УЗГА: нарушенная спутниковая навигация стала причиной крушения дрона в Казани
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Падение гражданского дрона на дачный дом в Казани произошло в результате отключения спутниковой навигации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА).

«Во время полета неустановленными внешними средствами РЭБ была нарушена спутниковая навигация», — заявили агентству.

Сообщается, что после этого полет был продолжен по инерциальной системе навигации, а для посадки управляющий беспилотником был вынужден увести его на второй заход. В пресс-службе завода, комментируя нештатную ситуацию, добавили, что посадка проходила в инерциальном режиме.

Крушение летательного аппарата в Казани произошло ранее во вторник, 8 июля. Сообщалось, что он потерял управление и упал на частный дом в садовом товариществе «Дубки», но никто не пострадал.

По информации оперативных служб, авария произошла во время учебного полета. В результате инцидента возник пожар, который оперативно потушили.

Ранее фрагмент дрона упал на территории детского сада в Подмосковье.

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