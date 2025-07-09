Министр культуры Литвы Шарунас Бирутис заявил агентству Elta, что понимает общественное возмущение из-за распространенности русского языка в стране.

По его словам, в Литве есть государственный язык, а потакание людям, которые злонамеренно не говорят по-литовски, — вопрос самоуважения.

«Люди сталкиваются с игнорированием государственного языка кое-где, поэтому я считаю естественным возникающее возмущение», — сказал он.

Тем не менее, по словам министра, в настоящее время отсутствует необходимость во внедрении дополнительных правовых мер по этой проблеме. Бирутис подчеркнул, что гораздо важнее соблюдать требования по изучению литовского языка, в особенности в сфере обслуживания.

4 июня генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Марк Рютте обратился к населению Литвы с предупреждением, что победа России приведет к необходимости изучения русского языка. Таким образом он объяснил необходимость увеличения расходов на оборонные нужды страны.

Ранее в Литве не стали менять название улиц имени советских поэтов.