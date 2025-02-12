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В Литве не стали менять название улиц имени советских поэтов

В Клайпеде отказались переименовать улицы имени советских поэтов Нерис и Гиры
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Ints Kalnins/Reuters

Городской совет литовской Клайпеды отказался от идеи переименовать улицы имени поэтов, которые своей деятельностью якобы способствовали утверждению в Литве советской власти. Об этом сообщает ТАСС.

«Голосование показало, что депутаты не согласны с переименованием улиц Саломеи Нерис и Людаса Гиры», — говорится в сообщении мэрии города.

До этого в литовском городе Клайпеда переименовали школу имени русского писателя Максима Горького в Клайпедскую портовую прогимназию. Директор школы Ирена Наркявичене заявила, что администрация школы, преподавание в которой ведется на русском языке, родительский комитет и совет учащихся поддержали инициативу.

В прошлом году в подконтрольном Киеву Херсоне снесли памятник поэту Владимиру Маяковскому. Он был установлен у Лицея журналистики, бизнеса и права на Сретенской улице. Именно в Херсоне возникла первая футуристическая поэтическая группировка «Гилея», в которую входили в том числе Маяковский и Велимир Хлебников.

Ранее в Одессе повредили памятник на могиле Булгакова.

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