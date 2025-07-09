Бывшего следователя из Новосибирской области обвинили в растлении подростка

Экс-сотрудника СК из Новосибирской области арестовали по обвинению в педофилии

Центральный районный суд Новосибирска арестовал бывшего следователя из Венгеровского района по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Об этом сообщается в официальной группе судов Новосибирской области во «ВКонтакте».

Мужчину заключили под стражу до 7 сентября.

По данным NGS.ru, речь идет о 39-летнем Виталии Л. Он работал в Следственном управлении СК России по Новосибирской области, но несколько месяцев назад покинул службу.

Как утверждает источник издания, экс-следователя подозревают в связи с 14-летней девочкой, которая произошла еще несколько лет назад. В рамках расследования ему предъявили обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ — это насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего.

Оперативники задержали мужчину 8 июля, расследование продолжается.

Ранее омский священник, которого обвиняли в педофилии, получил девять лет колонии.