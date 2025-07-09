Омский священник, которого обвиняли в педофилии, получил девять лет колонии

Омского священника посадили на девять лет за насилие над ребенком

Священник из Омска, которого обвиняли в педофилии, отправился в колонию. Об этом NGS55 сообщает со ссылкой на пресс-службу областных судов.

Речь идет о Николае Бабуре, который развращал 12-летнего мальчика. Суд лишил его свободы на девять лет. Кроме того, священнослужителю запретили работать в РПЦ и заниматься церковной деятельностью в течение 15 лет.

В марте 2023 года стало известно, что Бабура несколько раз приглашал к себе в гости своего помощника — 12-летнего пономаря. Мать разрешила ему оставаться у настоятеля храма на ночь, чтобы утром вместе со священником идти на службу. В эти дни в отношении несовершеннолетнего были совершены насильственные действия сексуального характера.

Кроме этого, в январе 2023 года Бабура несколько раз посещал местные школы и проводил занятия для маленьких детей. В отношении священнослужителя было возбуждено уголовное дело. Следователи проверяли его на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее серийного педофила из Астрахани приговорили к 23 годам колонии.