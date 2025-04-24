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В России планируется ввести пошлины на ввоз полуприцепов

Минпромторг РФ планирует ввести пошлины на импорт полуприцепов
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Andriy from Mykolayiv/Shutterstock/FOTODOM

Минпромторг РФ рассмотрит вопрос введения пошлин на ввоз в Россию полуприцепов из недружественных стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра промышленности и торговли РФ Ивана Куликова.

«Я действительно подтверждаю, что у нас достаточно компетенции в производстве именно полуприцепов. Я беру вопрос в части введения пошлин, в том числе из недружественных стран, ограничения импорта, в проработку», — сказал Куликов.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Как заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, скидки со стороны дилеров «продиктованы безысходностью» в условиях переполненных складов.

Ранее были раскрыты причины миллионных скидок на китайские автомобили.

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