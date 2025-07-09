Свердловчанин угнал две машины за 13 минут, надеясь впечатлить девушку

Житель Каменска-Уральского угнал два авто за 13 минут, чтобы впечатлить девушку. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

В декабре 2024 года Виктор С. из Каменска-Уральского поссорился на улице с подругой. Она посчитала разговор законченным и вызвала такси. Мужчина понял, что действовать надо быстро, и решил впечатлить девушку напоследок.

Недолго думая, он разбил стекло припаркованного рядом ВАЗа. Мужчина попытался завести машину, замкнув провода, но безуспешно. Тогда угонщик попробовал отбуксировать автомобиль вручную, но смог сдвинуть его всего на пару метров. Затем Виктор вскрыл еще одну легковушку. На этот раз двигатель завелся, но автомобиль быстро заглох и не выехал со двора.

Удалось ли мужчине помириться с подругой, неизвестно, однако попытка произвести впечатление обернулась для него уголовным делом. Суд признал Виктора виновным в двух угонах. Фигурант получил 2 года и 5 месяцев принудительных работ с удержанием 20% заработка в пользу государства. Причиненный владельцам машин ущерб — 13 тыс. рублей — он возместил еще до суда.

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