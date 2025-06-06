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Мужчина угнал машину, чтобы успеть на свидание, улетел в кювет, но добрался до любимой

В Новосибирской области мужчина угнал машину ради свидания и утопил ее в кювете
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4 PM production/Shutterstock/FOTODOM

Житель Новосибирской области угнал и утопил служебный автомобиль, когда спешил на свидание, сообщили в прокуратуре региона.

Инцидент произошел 31 мая в Колыванском районе. В тот день 51-летний сотрудник охранной организации решил увидеть свою возлюбленную, проживающую в соседнем селе. Мужчина не имел водительского удостоверения, но решил добраться до нее на машине и выбрал принадлежащий организации автомобиль.

Угонщику удалось завести Haval Jolion и начать движение, но вскоре вскоре он не справился с управлением и слетел в кювет. Несмотря на это, он все-таки успел к возлюбленной пешком.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (« Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» (угон).

Ранее россиянин пришел в гости к бывшей жене и угнал ее машину.

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