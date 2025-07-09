Житель Запорожской области получил тюремный срок за финансирование украинских военных

Запорожский областной суд приговорил 65-летнего жителя Мелитополя по делу о государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики Крым.

По данным следствия, с октября 2023 года по июль 2024 года мужчина перевел около 5 тысяч рублей на счет иностранного банка, связанного со спецслужбами Украины. Средства, как установил суд, предназначались для поддержки украинских вооруженных формирований.

В итоге мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы. Наказание включает отбывание срока в колонии строгого режима, а также дополнительное ограничение свободы на один год.

На прошлой неделе летчика гражданской авиации Сергея Самойлова осудили на 12 лет лишения свободы за финансирование Вооруженных сил Украины. По данным спецслужб, обвиняемый связался с человеком, который собирал деньги для ВСУ, и перевел ему средства, воспользовавшись криптовалютным обменником.

Ранее в Новосибирской области выявили фейковый конкурс для шпионажа на Украину.