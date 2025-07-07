13-летний школьник из Находки потерял глаз после интернет-знакомства с девушкой

В Приморье 13-летний подросток потерял глаз из-за ревнивого бойфренда своей знакомой. Это попало на видео, его публикует NakhodkaMedia.

Недавно школьник из Находки познакомился в интернете с девушкой и начал с ней переписку. Через некоторое время ему написал молодой человек, который представился ее парнем, и предложил встретиться у Дома молодежи. В назначенный день, 3 июля, мальчик пришел на встречу один, но на месте его уже ждали соперник и его друг.

Между подростками возник конфликт на почве ревности. В ходе ссоры один из нападавших выстрелил мальчику в лицо из пневматического оружия с близкого расстояния. Пострадавшего срочно госпитализировали. Врачам не удалось спасти глаз. Сейчас мальчик находится под наблюдением медиков, его состояние оценивается как стабильное. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и разыскивают нападавших.

Ранее подросток выстрелил в глаз мужчине у бара в центре Петербурга.