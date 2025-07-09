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Стало известно, почему нельзя стирать вещи на одном режиме

Pravda.Ru: разные вещи нельзя стирать на одном режиме
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Damian Lugowski/Shutterstock/FOTODOM

Разные вещи и загрязнения требуют особых режимов стирки в стиральной машине, потому что у них свои требования к температуре и отжиму. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Так, например, для льна и хлопка подойдет температура не выше 60°C, цветные ткани требуют низких температур. Шелк и шерсть можно испортить, если стирать на режиме больше 40°C. При этом слишком низкая температура в 30°C может справиться только с пятнами от сока, травы, молока и еды, но не жирными загрязнениями.

Специалисты добавили, что для стирки не подойдет любой порошок.

«Порошок для ручной стирки пенится куда сильнее, чем для машинной. И если загрузите его в барабан, то в лучшем случае получите вечеринку с пеной. В худшем — останетесь без машинки», — уточнили в сообщении.

Ученые до этого говорили, что для обычной загрузки белья в стиральную машинку достаточно использовать только две столовые ложки порошка. По их словам, многие люди добавляют слишком много средства. Они отметили, что на многих упаковках рекомендуют использовать целый колпачок порошка с горкой, однако, в этом нет необходимости.

Ранее россиянам рассказали о пользе соли для стирки вещей.

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