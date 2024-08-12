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Спасатель назвал самый эффективный способ избежать удара молнии

Спасатель Халилов посоветовал в грозу укрываться в помещении

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Сергей Булкин

Любые металлические предметы, которые создают электро-магнитные волны, усиливают вероятность попадания молний. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил организатор курсов выживания, аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов. Также, по его словам, «приманкой» может быть смартфон и другие электронные устройства.

«Если погода портится, нужно быстрее найти укрытие: торговый центр, магазин, фундаментальные здания, метро, автомобиль. Даже если молния попадет в автомобиль, человек будет изолирован, как в капсуле. До него не достанет. Когда мы видим людей, которые прячутся под высокие деревья, тоже риск: бывают случаи, когда молния прямо в дерево попадает и людей складывает», — предостерег эксперт.

Он добавил, что молния может ударить даже в зонтик.

Накануне в парке «Фанмаошань» в городе Чанчжоу на востоке Китая шесть человек погибли и еще 10 получили травмы в результате удара молнии в павильон.

После происшествия власти города организовали работы по ликвидации его последствий. Состояние пострадавших оценивается как стабильное. Компетентные органы проводят инспекцию прилегающих объектов, чтобы обеспечить безопасность граждан.

Ранее на Кубани два подростка выжили после удара молнии.

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