Россиянам объяснили, чем ни в коем случае нельзя мазать солнечные ожоги

Покраснение, жжение и шелушение после пребывания на солнце — это воспаление кожи, вызванное повреждением клеток. Дерматовенеролог Скандинавского Центра Здоровья Анна Матвеева рассказала «Газете.Ru», какие средства действительно помогают коже восстановиться, а от каких лучше отказаться.

Солнечный ожог — это повреждение ДНК клеток кожи под действием ультрафиолета. В ответ начинается воспаление: расширяются капилляры, усиливается приток крови. Появляется покраснение, кожа становится горячей, возникает жжение и боль из-за раздражения нервных окончаний. Через несколько дней начинается шелушение — организм отторгает поврежденные клетки. Это естественный процесс заживления.

«Для лечения легких ожогов используют средства с декспантенолом — они ускоряют заживление и восстанавливают кожный барьер. Гели с алоэ вера или ромашкой обеспечивают охлаждение. При зуде и отеке возможен краткий курс слабоактивных стероидов — например, 1%-ный гидрокортизон. Для обезболивания применяют препараты с лидокаином или бензокаином — но строго по инструкции и на ограниченном участке кожи. Также можно использовать каламиновый лосьон», — объяснила она.

Каждое средство решает конкретную задачу: увлажнение, снятие воспаления, уменьшение боли. Обычно их комбинируют: сначала охлаждают кожу, затем наносят противовоспалительное или обезболивающее средство. Применение наружных анальгетиков должно быть ограниченным — при частом использовании возможны раздражение и аллергическая реакция.

«Дополнительно важно пить больше воды — это помогает компенсировать потерю жидкости и поддерживает регенерацию кожи изнутри. После каждого охлаждения кожу следует увлажнить — не менее 3–4 раз в день и всякий раз, когда она становится сухой. Подойдут аптечные гели с пантенолом, глицерином, алоэ», — подчеркнула врач.

Жирные кремы, масла, кисломолочные продукты, мед и спирт — небезопасны. Они могут нарушить охлаждение кожи, создать питательную среду для бактерий и увеличить воспаление. Лед нельзя прикладывать напрямую, он может повредить кожу. Не стоит сдирать шелушащуюся кожу: это повышает риск пигментации и образования рубцов.

«Гель алоэ вера может быть полезен при ожогах I степени — он временно охлаждает и немного снижает воспаление. Но он не ускоряет заживление. Его применяют только на целую кожу. Домашний сок алоэ использовать не рекомендуется из-за риска загрязнения», — отметила эксперт.

Поврежденную кожу нужно защищать от солнца — закрывать одеждой или использовать средства с SPF. Увлажнение нужно продолжать до полного восстановления. Наносить средство следует тонким слоем после каждого охлаждения. При необходимости можно использовать средства с антиоксидантами. Если уход начат вовремя, следов на коже не остается.

«Важно не допустить инфицирования, не травмировать кожу и обеспечить ей регулярный и бережный уход — это снижает риск осложнений и ускоряет восстановление. Обратиться к врачу нужно при обширных ожогах, появлении волдырей на лице, кистях, гениталиях. Поводом для визита становятся признаки инфекции: гной, корки, нарастающее покраснение и отек. Высокая температура, тошнота, слабость и спутанность сознания также требуют обращения к врачу. У детей даже незначительные ожоги могут привести к осложнениям», — резюмировала врач.

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