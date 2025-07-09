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Врач назвал опасную ошибку при лечении солнечного ожога

Врач Ворожейкин: солнечный ожог нельзя лечить сметаной и кефиром
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Shutterstock/Jingjits Photography

Решение наносить сметану или кефир на места солнечных ожогов на теле является ошибочным, потому что это может быть опасно. Об этом kp.ru рассказал врач-дерматолог, венеролог Павел Ворожейкин.

По его словам, в этом случае на поврежденных участках кожи создается питательная среда для бактерий, что увеличивает шанс нагноения ожога. Он отметил, что для правильного лечения важно уйти с открытого солнца и максимально ограничить попадание прямых солнечных лучей на кожу.

«Самый доступный и логичный шаг — это нанести на место ожога мазь декспантненол или распылить это средство в виде аэрозоля. Этих двух мероприятий — уйти с солнца и применить декспантенол — хватит для лечения ожога легкой степени», — посоветовал Ворожейкин.

Если на месте ожога появились пузыри, врач посоветовал применять антисептические препараты — фукорцин или бриллиантовую зелень. Если ожоги серьезные, стоит обратиться к врачу.

Дерматовенеролог Скандинавского Центра Здоровья Анна Матвеева до этого рассказала «Газете.Ru», что для лечения легких ожогов можно использовать средства с декспантенолом — они ускоряют заживление и восстанавливают кожный барьер. Гели с алоэ вера или ромашкой обеспечивают охлаждение. При зуде и отеке возможен краткий курс слабоактивных стероидов — например, 1%-ный гидрокортизон.

Ранее врач рассказал, как облегчить состояние после ожога крапивы.

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