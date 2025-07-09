Врач назвал опасную ошибку при лечении солнечного ожога

Решение наносить сметану или кефир на места солнечных ожогов на теле является ошибочным, потому что это может быть опасно. Об этом kp.ru рассказал врач-дерматолог, венеролог Павел Ворожейкин.

По его словам, в этом случае на поврежденных участках кожи создается питательная среда для бактерий, что увеличивает шанс нагноения ожога. Он отметил, что для правильного лечения важно уйти с открытого солнца и максимально ограничить попадание прямых солнечных лучей на кожу.

«Самый доступный и логичный шаг — это нанести на место ожога мазь декспантненол или распылить это средство в виде аэрозоля. Этих двух мероприятий — уйти с солнца и применить декспантенол — хватит для лечения ожога легкой степени», — посоветовал Ворожейкин.

Если на месте ожога появились пузыри, врач посоветовал применять антисептические препараты — фукорцин или бриллиантовую зелень. Если ожоги серьезные, стоит обратиться к врачу.

Дерматовенеролог Скандинавского Центра Здоровья Анна Матвеева до этого рассказала «Газете.Ru», что для лечения легких ожогов можно использовать средства с декспантенолом — они ускоряют заживление и восстанавливают кожный барьер. Гели с алоэ вера или ромашкой обеспечивают охлаждение. При зуде и отеке возможен краткий курс слабоактивных стероидов — например, 1%-ный гидрокортизон.

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