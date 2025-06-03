Врач рассказал, как облегчить состояние после ожога крапивы

Людям, которые получили ожог от крапивы, важно правильно оказать первую помощь, чтобы снять неприятные ощущения. Об этом kp.ru рассказал дерматолог, венеролог Павел Ворожейкин.

«Следует прекратить поступление химического вещества. То есть — перестать контактировать с растением. А если имеются «застрявшие» жалящие волоски крапивы, вынуть их пинцетом или при помощи скотча, например. Но как правило вынимать ничего не приходится», — пояснил врач.

После этого он порекомендовал промыть обожженное место проточной водой или слабым содовым раствором. Если реакция на ожог сильная, лучше использовать гель с антигистаминным компонентом.

При этом от использования масел, мазей и жирных кремов Ворожейкин посоветовал отказаться, потому что они могут усугубить ситуацию и привести к присоединению вторичной инфекции.

Ученые из медицинского центра Виктории в Великобритании до этого обнаружили, что листья щавеля или салата-латука помогают снять жжение и зуд после «укусов» крапивы. По словам исследователей, дискомфорт от «укусов» крапивы уменьшался в течение 15-20 минут при применении как щавеля, так и латука.

Ранее сообщалось, что женщину, которая ушла в горы одна, временно парализовало из-за крапивы.