На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, как облегчить состояние после ожога крапивы

Врач Ворожейкин: содовый раствор поможет облегчить состояние после ожога крапивы
close
Depositphotos

Людям, которые получили ожог от крапивы, важно правильно оказать первую помощь, чтобы снять неприятные ощущения. Об этом kp.ru рассказал дерматолог, венеролог Павел Ворожейкин.

«Следует прекратить поступление химического вещества. То есть — перестать контактировать с растением. А если имеются «застрявшие» жалящие волоски крапивы, вынуть их пинцетом или при помощи скотча, например. Но как правило вынимать ничего не приходится», — пояснил врач.

После этого он порекомендовал промыть обожженное место проточной водой или слабым содовым раствором. Если реакция на ожог сильная, лучше использовать гель с антигистаминным компонентом.

При этом от использования масел, мазей и жирных кремов Ворожейкин посоветовал отказаться, потому что они могут усугубить ситуацию и привести к присоединению вторичной инфекции.

Ученые из медицинского центра Виктории в Великобритании до этого обнаружили, что листья щавеля или салата-латука помогают снять жжение и зуд после «укусов» крапивы. По словам исследователей, дискомфорт от «укусов» крапивы уменьшался в течение 15-20 минут при применении как щавеля, так и латука.

Ранее сообщалось, что женщину, которая ушла в горы одна, временно парализовало из-за крапивы.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами