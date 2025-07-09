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В Госдуме предложили сажать за добавление «мясного клея» в продукты

Депутат Леонов призвал наказывать производителей за «мясной клей» в продукции
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Goskova Tatiana/Shutterstock/FOTODOM

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в разговоре с «Лентой.ру» призвал привлекать производителей к уголовной ответственности за использование «мясного клея» в своей продукции.

Он заявил, что случаи обнаружения в мясной продукции опасной добавки — микробной трансглютаминазы, также известной как «мясной клей», — участились. Так, весной это вещество нашли в продукции бренда «Деликайзер», а ранее — на «Великолукском мясокомбинате».

Депутат отметил, что добавка используется для удешевления производства, но при этом может быть опасна для здоровья. По его словам, употребление трансглютаминазы может повышать риск развития болезни Альцгеймера, Паркинсона и онкологических заболеваний. В России ее использование запрещено.

Леонов подчеркнул, что только за последние два года Россельхознадзор и Роспотребнадзор выявили более 50 случаев применения этой добавки в мясомолочной продукции. По его мнению, нынешние меры ответственности — в основном финансовые штрафы и репутационные потери — недостаточны.

Он также сослался на опрос в социальных сетях, проведенный Дагестанским медуниверситетом, где около 5 тысяч человек высказались за уголовное наказание для производителей, использующих «мясной клей». Лишь 10% поддержали вариант с административным штрафом.

По мнению Леонова, необходимо ужесточать меры и вводить уголовную ответственность, поскольку речь идет о серьезной угрозе для здоровья граждан. Он заявил, что поддерживает позицию большинства участников опроса и считает, что виновные должны нести реальное наказание, вплоть до тюремного срока.

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