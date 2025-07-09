Россиянам назвали снижающие усталость продукты

Особый подход к рациону может помочь снизить утомляемость, апатию и повысить работоспособность. Об этом RT рассказала руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова.

Эксперт отметила, что для поддержания жизненного тонуса в основе питания должны быть продукты, богатые сложными углеводами. По её словам, это связано с тем, что данный элемент постепенно высвобождает энергию в отличие от простых сахаров.

«Гречка, овсянка, киноа, тыква, батат и свекла богаты не только медленными углеводами, но и ценными микроэлементами, которые играют ключевую роль в работе нервной системы и помогают организму адаптироваться к стрессовым факторам», — сказала глава центра.

Давлекамова добавила, что также при составлении рациона нужно уделить внимание качественным белкам. Этот элемент участвует в терморегуляции, поддерживает мышечный тонус и укрепляет иммунную систему, уточнила эксперт.

Также, как отметила глава центра, в рацион нужно добавить полезные жиры. Они содержатся, например, в авокадо, орехах, семенах льна и чиа, а также в нерафинированных растительных маслах холодного отжима, подчеркнула эксперт.

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