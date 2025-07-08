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Молодым парам в Татарстане выдадут гранты на проведение свадеб

В Татарстане молодым парам выдадут гранты по ₽100 тыс. на свадьбу
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SabOlga/Shutterstock/FOTODOM

Молодые пары в Татарстане могут получить гранты на свадебную церемонию в размере 100 тыс. руб. Об этом сообщает некоммерческая организация «Татарстан — территория возможностей» на своей странице во «ВКонтакте».

В публикации отмечается, что планируется предоставить 80 грантов по 100 тысяч рублей каждый. Средства можно будет потратить на торжественную церемонию, оформление, артистов, музыку, наряды и «атмосферу настоящего праздника».

В НКО подчеркнули, что подать заявку на грант могут пары от 18 до 35 лет, проживающие в регионе не менее трех лет, которые уже подали заявление на заключение брака в ЗАГС.

По данным министерства молодежи Татарстана, гранты будут выдавать при поддержке главы Татарстана Рустама Минниханова.

В феврале сообщалось, что в Республике Татарстан планируют поощрять свадьбы в национальном стиле с соблюдением местных традиций с помощью грантов. По словам первого заместителя министра по делам молодежи республики Софьи Галиевой-Мустафиной, размер гранта составит от 50 до 100 тысяч рублей.

Ранее в Татарстане в День республики десятки пар связали себя узами брака на торжественной церемонии в центре Казани.

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