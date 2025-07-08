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Шесть семейных пар награждены медалью «За любовь и верность» в Абхазии

День семьи, любви и верности в Абхазии отметили награждением семейных пар
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В День семьи, любви и верности представительство Россотрудничества в Абхазии совместно с посольством России наградило шесть семейных пар медалью и грамотой «За любовь и верность». Об этом сообщили в пресс-службе представительства.

На церемонии выступил временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов.

«Крепкая и дружная семья является надежной основой здорового общества, залогом его процветания и поступательного развития любого государства», — подчеркнул он.

Врио руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Константин Сарваниди поздравил участников мероприятия и отметил, что с 2009 года медали получили уже более 70 семейных пар из Абхазии.

Напомним, открытие посольства России и представительства Россотрудничества в Абхазии состоялось после признания Россией независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. С этого времени представительство совместно с посольством ежегодно отмечает День семьи, любви и верности.

Отмечается, что за годы проведения церемонии награды получили более 70 семейных пар. Среди первых обладателей медали — семья президента Республики Абхазия Сергея Багапш, писателя Алексея Гогуа, главы Абхазской православной церкви иерея Виссариона (Аплиаа) и другие уважаемые семьи страны.

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