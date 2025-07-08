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Автомобильный мост разрушился в Приморье

В Приморском крае разрушился автомобильный мост через реку
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Telegram-канал Город В | Владивосток

В Кировском районе Приморского края разрушился мост. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Город В | Владивосток», опубликовав кадры с места происшествия.

Инцидент произошел на пути к селу Павло-Федоровка. На опубликованных в сети фотографиях можно увидеть, что часть переправы провалилась вниз — бетонные плиты теперь лежат в воде. На месте работает дорожная техника. На данный момент проезд для транспорта через мост закрыт.

До этого грузовик едва не съехал с Витимского моста, который в народе называют самым опасным мостом в России. Машина повисла двумя колесами в воздухе. От падения машину и водителя спасло наличие кармана на конструкции моста.

Съемка на самом мосту показала, что он находится в критическом состоянии: некоторые доски сгнили и превратились в труху, другие съехали в разные стороны. Сам мост очень узкий и не имеет никаких ограждений.

Согласно информации из открытых источников, Витимский мост был построен в начале 1980-х годов в качестве временной переправы на период строительства постоянного моста. Несмотря на это, он продолжает функционировать до сих пор.

Ранее машина с людьми сорвалась с обрыва в российском регионе.

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