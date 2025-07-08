На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван самый большой эногастрономический курорт России

Титов назвал Абрау-Дюрсо самым большим эногастрономическим курортом России
close
Depositphotos

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, предприниматель Борис Титов прокомментировал новость о том, что »Абрау-Дюрсо» признан лучшим винным курортом в мире.

По его словам, которые цитирует новостной агрегатор «СМИ2», это самый большой эногастрономический курорт в России по количеству приезжающих гостей, предлагающий гостям большое количество услуг и развлечений.

«Кроме винного туризма, в «Абрау» еще невероятная природа вокруг озера и исторические памятники. В общем, спасибо Всемирной организации винного туризма (GWTO, Global Wine Tourism Organisation) со штаб-квартирой в Испании. Выбрали из такого большого круга достойных международных претендентов на эту высокую награду», — сказал Титов.

Накануне стало известно, что курорт «Абрау-Дюрсо» в ходе II Глобального саммита по ответственному винному туризму, прошедшего в китайском Яньтае, получил высшую награду от GWTO за «Лучший опыт ответственного энотуризма».

Объект обошел конкурентов из Испании, Италии, Португалии, Чили, Уругвая, Аргентины и других стран в номинации GWTO Award. Отмечалось, что Россия впервые получила столь высокое признание в сфере энотуризма. Бренд же стал первым из РФ обладателем этой награды.

Ранее в РФ заявили, что российское вино становится международным брендом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами