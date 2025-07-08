Назван самый большой эногастрономический курорт России

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, предприниматель Борис Титов прокомментировал новость о том, что »Абрау-Дюрсо» признан лучшим винным курортом в мире.

По его словам, которые цитирует новостной агрегатор «СМИ2», это самый большой эногастрономический курорт в России по количеству приезжающих гостей, предлагающий гостям большое количество услуг и развлечений.

«Кроме винного туризма, в «Абрау» еще невероятная природа вокруг озера и исторические памятники. В общем, спасибо Всемирной организации винного туризма (GWTO, Global Wine Tourism Organisation) со штаб-квартирой в Испании. Выбрали из такого большого круга достойных международных претендентов на эту высокую награду», — сказал Титов.

Накануне стало известно, что курорт «Абрау-Дюрсо» в ходе II Глобального саммита по ответственному винному туризму, прошедшего в китайском Яньтае, получил высшую награду от GWTO за «Лучший опыт ответственного энотуризма».

Объект обошел конкурентов из Испании, Италии, Португалии, Чили, Уругвая, Аргентины и других стран в номинации GWTO Award. Отмечалось, что Россия впервые получила столь высокое признание в сфере энотуризма. Бренд же стал первым из РФ обладателем этой награды.

Ранее в РФ заявили, что российское вино становится международным брендом.