В России утвердили стандарты медицинской помощи в случае прерывания беременности

Министерство здравоохранения России утвердило стандарты медпомощи при искусственном аборте на сроках до 12 недель беременности и от 12 до 22 недель. Приказ о них опубликован на портале правовых актов.

Так, для женщин, чей срок беременности меньше 12 недель будут проводиться прием врача акушера-гинеколога, определение группы крови и резус-фактора, микроскопическое исследование мазков, ультразвуковые исследования матки и придатков, и УЗИ плода. После должен проводится ежедневный осмотр гинеколога, а также прием терапевта и психолога.

Также в ведомстве утвердили список препаратов при прерывании беременности.

Пациентки, находящиеся на сроке от 12 до 22 недель также будут проходить прием врача акушера-гинеколога. Еще женщины должны пройти микроскопическое исследование влагалищных мазков, ориентировочное исследование системы гемостаза и сдать общий анализ крови. Им показан ежедневный осмотр гинеколога, прием терапевта и психолога. Также необходимо пройти УЗИ матки и придатков, согласно стандартам, утвержденным Минздравом.

В перечне хирургических, эндоскопических, эндоваскулярных и других методов лечения, требующих анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения, указаны кесарево сечение и плодоразрушающая операция, следует из документа.

8 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании в Госдуме заявила, что число женщин, решивших отказаться от прерывания беременности, увеличилось почти до 25% в прошлом году. Таким образом, в 2024 году удалось сохранить порядка 42 тысяч жизней. Выросло также число людей, делающих процедуру эко. За последние пять лет рост составил 27%.

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