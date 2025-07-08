Российский пенсионер передал аферистам десятки миллионов рублей

Пожилой житель Сочи попался на уловку аферистов и остался без 32 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мошенники связались с мужчиной под видом представителей службы доставки, попросив назвать им код из СМС-сообщения, и таким образом получили доступ к его кабинету на Госуслугах. После с пенсионером общались неизвестные, которые убедили его, что от его имени выпущена электронная доверенность и ему нужно срочно задекларировать имущество, а деньги перевести на «безопасный счет».

Мужчина находился под влиянием мошенников несколько месяцев. За этот период он дважды перечислял им часть своих сбережений через банкомат, трижды встречался с курьерами, которым отдавал наличные.

Потерпевший был готов продать квартиру, однако остановился, услышав об аналогичной истории от знакомых. После этого он обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

Ранее МВД предупредило о новой схеме мошенников с дипфейками «от имени властей».