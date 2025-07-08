На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский пенсионер передал аферистам десятки миллионов рублей

Пенсионер из Сочи передал мошенникам более 32 млн рублей и хотел продать жилье
true
true
true
close
Shutterstock

Пожилой житель Сочи попался на уловку аферистов и остался без 32 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мошенники связались с мужчиной под видом представителей службы доставки, попросив назвать им код из СМС-сообщения, и таким образом получили доступ к его кабинету на Госуслугах. После с пенсионером общались неизвестные, которые убедили его, что от его имени выпущена электронная доверенность и ему нужно срочно задекларировать имущество, а деньги перевести на «безопасный счет».

Мужчина находился под влиянием мошенников несколько месяцев. За этот период он дважды перечислял им часть своих сбережений через банкомат, трижды встречался с курьерами, которым отдавал наличные.

Потерпевший был готов продать квартиру, однако остановился, услышав об аналогичной истории от знакомых. После этого он обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

Ранее МВД предупредило о новой схеме мошенников с дипфейками «от имени властей».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами