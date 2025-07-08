Президент России направил приветствие участникам II Всероссийского свадебного фестиваля

В День семьи, любви и верности президент России обратился с приветствием к участникам и гостям второго Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца», проходящего в НЦ «Россия». Глава государства подчеркнул рост популярности события и отметил, что поддержка многодетных семей является стратегическим приоритетом России.

Владимир Путин особо выделил, что государство продолжит выстраивать эффективные меры в области демографической, экономической и социальной политики, а также усиливать плодотворное взаимодействие между органами власти на всех уровнях, общественных и религиозных организаций.

«Поддержка большой и крепкой, многодетной семьи — наш безусловный стратегический приоритет. Это вопрос будущего народа России», — сказал президент РФ.

Также лидер России пожелал счастья молодоженам, которые планируют заключить брак в ходе второго Всероссийского свадебного фестиваля, и дал им напутствие всегда хранить искренние чувства взаимопонимания, уважения, доверия и помнить о таких традиционных российских духовно-нравственных ценностях, как почитание старших, забота о детях и святость материнства.