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Бойца СВО из Сибири выписали из единственного жилья

В Тюмени чиновники выписали участника СВО из единственного жилья
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Алексей Майшев/РИА Новости

В Тюмени власти лишили участника СВО единственного жилья, пока тот был в зоне боевых действий. Об этом сообщает местное издание «72.ru».

Городская администрация приняла решение выселить бойца из комнаты, в которой, по мнению чиновников, мужчина жил не вполне законно. Военного сняли с регистрации, а его комнату опечатали.

Власти уже предпринимали попытку выселить мужчину из жилья в 2019 году, но тогда суд встал на его сторону и сохранил за ним право на регистрацию и проживание в комнате. В 2025 году в администрации вновь попытались выселить его, и на этот раз им это удалось.

«Боец ушел на СВО с верой в то, что у него есть дом, куда он сможет вернуться. Сейчас его фактически лишили этого права без законных оснований», — рассказал в беседе с изданием адвокат мужчины.

После трех лет службы участник спецоперации получил ранение, которое может привести к его увольнению. Тогда возвращаться ему будет некуда.

Ранее стало известно, что жителя Чукотки задержали за кражу нескольких миллионов у участника СВО.

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