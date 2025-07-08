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Врач рассказала, в какое время суток следует мыть голову

Трихолог Нагайцева: голову можно мыть в любое время суток
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Мыть голову можно в любое время суток. При этом не стоит ложиться спать с мокрыми волосами, сообщила в интервью «Радио 1» трихолог Юлия Нагайцева.

«Не рекомендуется ложиться спать с мокрой головой людям, у которых в анамнезе есть себорея — хроническое дерматологическое заболевание. Корни волос феном просушить нужно обязательно», — отметила она.

Себорея, по ее словам, лечится под наблюдением специалистов.

Что касается частоты мытья головы, это делается по мере загрязнения, в зависимости от типа кожи. Людям с сухой кожей можно проводить процедуру не чаще одного раза в несколько дней, однако обладателям жирного типа приходится мыть голову часто, поскольку может присоединиться себорейный дерматит, рассказала Нагайцева.

Врач-трихолог, врач-косметолог «СМ-Косметология» Анастасия Костенко до этого говорила, что оптимальной является температура около 40°C. Горячая вода стимулирует сальные железы и может повреждать стержни волос, а холодная вода помешает работе шампуня и кондиционера.

Ранее врач рассказал, какие вещества в шампуне могут вызвать рак.

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