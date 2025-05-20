Врач рассказал, какие вещества в шампуне могут вызвать рак

Шампуни, в составе которых есть гидантоин, лаурилсульфат натрия и диэтаноламин, могут спровоцировать рак. Об этом «Москве 24» рассказал врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов.

По его словам, найти средство без гидантоина будет сложно, однако, это необходимо, потому что он может вызвать аллергию и онкологические болезни. Кроме того, опасность представляют поверхностно активные вещества (ПАВ). Наиболее вредным из них является лаурилсульфат натрия. Врач также призвал избегать и пенообразующего компонента диэтаноламина.

«Эти вещества не являются напрямую онкоопасными, однако раздражают кожу, изменяют ее микробиом и снижают иммунитет. При частом мытье они способны спровоцировать рак кожи, особенно если уже есть иммунные и аутоиммунные заболевания», — подчеркнул Абрамов.

Международная группа ученых из Швейцарии, Франции и США до этого выяснила, что синтетические химикаты из пищевой упаковки и ультраобработанных продуктов могут негативно влиять на здоровье, провоцируя рак, сердечно-сосудистые патологии, метаболические сбои, нейродегенеративные и репродуктивные расстройства.

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