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Второй сезон конкурса «Это у нас семейное» привлек уже 105 тыс. участников

Названы приоритеты участников второго сезона конкурса «Это у нас семейное»
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rsv.ru

Семья, дом и семейный очаг являются главными приоритетами для участников второго сезона конкурса «Это у нас семейное», ставшего частью национального проекта «Семья». Об этом рассказали на пресс-конференции, состоявшейся в День семьи, любви и верности 8 июля.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко уточнил, что второй сезон конкурса привлек уже 105 тыс. человек, объединенных в семейные команды.

По его словам, конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина и задуман как крупнейший семейный проект страны. В первом сезоне участие приняли около 600 тыс. человек со всей России.

«В то время как другие конкурсы отличает жесткая конкурентная среда, «Это у нас семейное» – конкурс про счастье. Такой атмосферы радости и счастья, которая царит на полуфиналах и финале, больше нигде не бывает. Самая большая радость – видеть счастливые лица детей. Каждый своим примером показывает пример взаимной помощи, поддержки, уважения, любви – это важнее призов и заданий», – сказал он.

По решению президента во втором сезоне количество победителей увеличится почти вдвое: будут разыграны 60 сертификатов на улучшение жилищных условий, а финалистов ждут семейные путешествия.

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова подчеркнула, что конкурс способствует формированию семейных ценностей и укреплению связей между поколениями.

«Наша общая цель – укрепить семьи, избежать отчужденности и оторванности поколений. Убеждена, что это возможно, если семья объединена общими целями, планами и мечтами. Именно такую миссию несет конкурс «Это у нас семейное», — сказала она.

По ее словам, задания мотивируют семьи проводить больше времени вместе: учиться новому, перенимать знания у старшего поколения, узнавать друг друга через простые и полезные дела.

Напомним, старт второго сезона был дан 27 мая на заседании набсовета платформы «Россия – страна возможностей». Сезон посвящен теме культурного кода России. Регистрация семейных команд открыта на сайте этосемейное.рф до 14 сентября.

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