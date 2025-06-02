Врач объяснила, как ухаживать за волосами летом

Летом волосам требуется особый уход, поэтому к выбору шампуня и средств ухода необходимо относиться серьезно. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-дерматолог, косметолог Александра Гонт.

«Есть специальные шампуни без сульфатов, которые смягчают кутикулу, увлажняют и не дают волосам пересыхать. Нужно обсудить вопрос выбора шампуня с трихологом, еще можно определиться с лечебной, аптечной косметикой», — сказала специалист.

Она добавила, что в теплое время года важно по-особенному обращаться не только с волосами, но и с кожей. По ее словам, лучше носить просторную одежду из натуральных тканей.

Врач-трихолог, косметолог «СМ-Косметология» Анастасия Костенко до этого рассказала, как правильно мыть голову.

Частота процедуры, по ее словам, зависит от состояния кожи головы и типа волос, использования стайлинговых средств и образа жизни (занятий спортом). Голову нужно мыть по мере загрязнения, но все же не рекомендуется делать это ежедневно, так как может нарушиться кожный барьер, что приведет к сухости волос, предупредила эксперт.

Ранее врач рассказала, как женщины теряют волосы из-за неправильного питания.