На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, как ухаживать за волосами летом

Врач Гонт: летом необходимо использовать шампуни без сульфатов
close
ZaitsevMaksym/Shutterstock/FOTODOM

Летом волосам требуется особый уход, поэтому к выбору шампуня и средств ухода необходимо относиться серьезно. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-дерматолог, косметолог Александра Гонт.

«Есть специальные шампуни без сульфатов, которые смягчают кутикулу, увлажняют и не дают волосам пересыхать. Нужно обсудить вопрос выбора шампуня с трихологом, еще можно определиться с лечебной, аптечной косметикой», — сказала специалист.

Она добавила, что в теплое время года важно по-особенному обращаться не только с волосами, но и с кожей. По ее словам, лучше носить просторную одежду из натуральных тканей.

Врач-трихолог, косметолог «СМ-Косметология» Анастасия Костенко до этого рассказала, как правильно мыть голову.

Частота процедуры, по ее словам, зависит от состояния кожи головы и типа волос, использования стайлинговых средств и образа жизни (занятий спортом). Голову нужно мыть по мере загрязнения, но все же не рекомендуется делать это ежедневно, так как может нарушиться кожный барьер, что приведет к сухости волос, предупредила эксперт.

Ранее врач рассказала, как женщины теряют волосы из-за неправильного питания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами