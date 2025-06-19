Врач рассказала, почему эпиляция летом может привести к ожогам

Именно в теплый сезон возрастает интерес к эпиляции, в том числе лазерной. Однако иногда это может привести к появлению ожогов, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматовенеролог, трихолог, ассистент кафедры многопрофильной клинической подготовки ИКМ ННГУ им. Лобачевского Мария Валуева.

Современные диодные лазеры, например, с длиной волны 808 нм, позволяют проводить процедуры круглый год, включая самый солнечный сезон. Однако, противопоказаниями к процедуры являются активный загар и повреждённый эпидермис.

«После воздействия солнца в коже повышается уровень меланина — пигмента, на который и работает лазер. Если кожа уже «заряжена» ультрафиолетом, это увеличивает вероятность ожогов, раздражения и поствоспалительной пигментации. Особенно внимательно стоит относиться к процедуре обладателям I–IV фототипов по Фицпатрику: их кожа более чувствительна к воздействию лазера. Кроме того, после процедуры кожа становится фоточувствительной — то есть уязвимой к ультрафиолету. И даже в пасмурную погоду без надёжного солнцезащитного крема можно легко получить ожог», — рассказала врач.

Чтобы снизить риски, нужно избегать загара минимум за 10–14 дней до и после процедуры, использовать SPF 50+ ежедневно, особенно на зонах, подвергшихся лазерному воздействию, отказаться от скрабов, кислот, ретиноидов и пилингов.

«Разумеется, есть случаи, когда с эпиляцией летом действительно стоит повременить. Если у вас свежий загар (менее двух недель), воспаление или фотодерматит в зоне обработки, вы принимаете фотосенсибилизирующие препараты или находитесь в периоде беременности — процедуру лучше отложить. Также не стоит начинать курс за пару недель до отпуска, особенно если планируется интенсивное пребывание на солнце. Оптимально — начать курс весной или осенью, а летом проводить поддерживающие процедуры», – заключила доктор.

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