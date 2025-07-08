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Более 100 тысяч человек подали заявки для участия в конкурсе «Это у нас семейное»

Кириенко: на конкурс «Это у нас семейное» поступило 105 тысяч заявок
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Shutterstock

Около 105 тысяч заявок поступило для участия во втором сезоне всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, пишет ТАСС.

«У нас, кстати, за первый месяц уже 105 тысяч человек подали заявки, но время еще есть. Еще два месяца, когда можно подавать заявки. А тем, кто уже подал заявку, чтобы ничего не ждать, уже открыты задания», — сказал он на пресс-конференции по запуску второго сезона проекта.

Конкурс стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». Так, 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 финалистов выиграют путешествие.

В России 8 июля празднуют День семьи, любви и верности. Православные верующие чтут память святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Их союз стал символом верности и семейного благополучия. Идею возродить память о них в светском формате выдвинули в Муроме в 2006 году, а в 2008-м праздник впервые прошел при поддержке Фонда социально-культурных инициатив. По всей стране его стали широко отмечать три года назад после выхода указа президента.

Ранее две трети жителей России заявили о приверженности традиционным ценностям.

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