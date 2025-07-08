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Россиянин разворотил машину бывшей жены, которая заблокировала его в мессенджере

В Югре пьяный мужчина повредил машину бывшей жены из-за отказа общаться с ним
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ГУ МВД России по ХМАО - Югре

В Югре мужчина повредил автомобиль бывшей супруги, которая решила прервать с ним общение. Об этом сообщает УМВД по ХМАО.

В Пыть-Яхе 38-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о повреждении ее автомобиля. Она предположила, что к этому причастен ее бывший муж, с которым они в разводе уже более 15 лет. Накануне мужчина пытался связаться с ней через мессенджер, но был заблокирован.

Подозреваемого, ранее неоднократно судимого 41-летнего мужчину, задержали. Он признался, что в день инцидента был пьян и расстроен из-за отказа бывшей жены общаться с ним. В состоянии алкогольного опьянения югорчанин подошел к ее машине и вырвал дверные ручки.

Пострадавшая оценила ущерб в 21 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Виновнику грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Ранее в Петербурге бывший муж приревновал женщину к гостю на шашлыках и избил ее.

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