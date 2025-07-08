Один петербуржец проломил другому череп в ходе дорожного конфликта

В Санкт-Петербурге дорожный конфликт между водителями закончился для одного из них госпитализацией. Об этом сообщает телеканал «78».

Инцидент произошел утром 7 июля на пересечении проспектов Светлановского и Просвещения. Конфликт начался с того, что 34-летний водитель резко затормозил перед другим автомобилем. Управлявший им 22-летний юноша не смог сдержать эмоций: он выскочил из водительского кресла, осыпал оппонента проклятиями, а затем напал на него с кулаками.

Пострадавшего госпитализировали с переломом основания черепа, ушибом головного мозга и множественными переломами.

Агрессором оказался местный безработный. До этого он уже находился под подпискою о невыезде за повреждение чужого имущества. Молодому человеку выписали протокол за административное нарушение, задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Ранее петербуржцы устроили драку со стрельбой после дорожного конфликта, и это попало на видео.