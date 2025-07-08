Двух россиян осудят за вовлечение людей в экстремистскую организацию

В Адыгее перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняемых в вовлечении в деятельность экстремистской организации. Об этом сообщили в местном СК.



«Завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей города Адыгейска, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ», — говорится в сообщении.

Двое местных жителей являются приверженцами религиозной организации, которая в 2017 году в РФ была признана экстремистской. Они продолжили привлекать людей в организацию даже после того, как она стала незаконной.



На данный момент подозреваемым уже вынесли меру пресечения, они находятся под стражей.

Недавно волгоградские подростки, которых подозревают в экстремизме, сожгли копию Знамени Победы. В отношении молодых людей уже проходит расследование о создании экстремистской группы. В СК сообщали, что четверо подростков призывали к насилию против людей конкретных национальностей, а также поджигали их автомобили.

Ранее подросток организовал в Ставрополе экстремистское сообщество.