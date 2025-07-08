Толпа из 50 человек на глазах подростка заживо сожгла его семью за колдовство

В Индии толпа сожгла семью за колдовство на глазах их 15-летнего родственника

В Индии 15-летний подросток стал свидетелем жуткого зрелища: толпа из нескольких десятков человек линчевала его семью за колдовство. Об этом сообщает The Times of India.

Трагедия произошла на востоке страны, в штате Бихар. Выживший подросток сбежал в соседнюю деревню и рассказал о случившемся родственникам со стороны матери. По словам юноши, около 50 человек пришли к дому его семьи, чтобы расправиться с его 45-летней матерью, которую считали ведьмой. За дочь вступились 70-летняя бабушка юноши, его 50-летний отец, а также еще трое членов семьи, однако гнев разъяренной толпы перекинулся и на них.

Дебоширы оттеснили пятерых от их дома на расстояние 150-200 метров, затем облили их дизельным топливом и подожгли.

По информации полиции, нападение на семью могло быть связано со смертью мальчика двумя днями ранее расправы. Представитель правоохранительных органов уточнил, что зачинщики бесчеловечного нападения уже задержаны.

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