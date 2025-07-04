В Бурунди сожгли заживо шестерых мужчин, их заподозрили в колдовстве

Шесть человек, обвиненных общиной в колдовстве, скончались после того, как их заживо сожгли и забросали камнями. Трагедия произошла бурундийской провинции Бужумбура, пишет Le Figaro со ссылкой на местные источники.

По информации издания, к преступлению причастны члены Молодежного крыла правящей партии Бурунди «Имбонеракуре».

«Шесть человек были убиты, двоих из них сожгли заживо. Остальных забили до смерти дубинками или забросали камнями. Это было ужасно», — добавил источник издания.

Губернатор провинции Бужумбура Дезире Нсенгиюнвой позднее подтвердил информацию о погибших и добавил, что были задержаны 12 подозреваемых. Их личности не раскрываются.

Как отмечает Le Figaro, ООН, а также некоторые правозащитные организации называют обвиняют «Имбонеракуре» в убийствах и пытках десятков людей, особенно во время правления экс-президента Бурунди Пьера Нкурунзизы.

В Бурунди большинство населения исповедует христианство, однако, многие жители до сих чтят традиционные верования. По этой причине подобные трагедии случаются в стране довольно часто, подчеркивается в статье.

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