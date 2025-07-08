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В Испании во время забега на городском празднике бык ранил восемь человек

В Испании в рамках праздника Сан-Фермин на забеге с быками ранены восемь человек
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Albert Gea/Reuters

В испанской Памплоне в ходе традиционного забега с быками на празднике Сан-Фермин были ранены восемь человек. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

«Руководители здравоохранения <...> сообщили, что восемь человек были доставлены в больницу, все они были описаны как мужчины в возрасте старше 25 лет», — говорится в материале.

По данным издания, одного из пострадавших животное подняло на рога и ударило об асфальт. Сообщается, что другого участника забега бык укусил в правую подмышку.

Отмечается, что для забега привезли быков с ранчо Cebada Gago в провинции Кадис, которые имеют статус самых опасных. Автор статьи утверждает, что один из них весил 580 килограммов.

Праздник Сан-Фермин проходит в городе Памплона ежегодно с 6 по 14 июля. Традиционно в этот период каждое утро проводится «энсьерро» — забеги с участием 12 разъярённых быков.

В сентябре 2024 года четыре человека пострадали во время прогона быков по улицам испанского города. Инцидент произошел в муниципалитете Пантоха, провинция Толедо. Животное, сбежавшее во время утреннего забега быков, прорвалось через ограждение и бросилось в толпу.

Ранее бег быков в Испании помог математикам научиться предсказывать движение толпы.

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