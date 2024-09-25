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Сбежавший бык ранил четырех человек во время гонки в испанском Толедо

В Испании четыре человека пострадали во время забега быков, одного не спасли

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Elsa A Bravo/Global Look Press

Четыре человека пострадали во время прогона быков по улицам испанского города. Одного спасти не удалось, сообщает El Correo.

Инцидент произошел накануне в муниципалитете Пантоха, провинция Толедо. Животное, сбежавшее во время утреннего забега быков, прорвалось через ограждение и бросилось в толпу.

На его пути оказался 74-летний мужчина, который получил несовместимые с жизнью травмы, и еще три человека. Пятилетняя девочка, 83-летний мужчина, его затем госпитализировали с раной брюшной полости, и 55-летняя женщина, попавшая в больницу с рваной раной бедра. Сейчас врачи не опасаются за жизни пострадавших.

В итоге разъяренного быка ликвидировали сотрудники местной полиции. Мэр Пантохи согласился объявить двухдневный официальный траур и приостановить мероприятия в честь праздника святой Барбары, который проходит в городе с 20 сентября по 28 сентября.

Ранее маленький мальчик спас свою бабушку от разъяренного быка.

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