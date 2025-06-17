Строитель выиграл в лотерею более 25 млн рублей

Строитель из Краснодара по имени Петр выиграл в лотерею «Рапидо Про» более 25 млн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «Столото».

Мужчина уже пять лет играет в лотереи, и его супруга разделяет его увлечение. Многомиллионный билет он купил на выигранные ранее в лотерею деньги.

Победитель рассказал, что в этом году ему дважды снилось, как он выигрывал по-крупному. Кроме того, его супруге за неделю до выигрыша снился сон про перемены в жизни. В день покупки билета Петр подрабатывал на стройке.

«С утра до вечера, шел дождь, вокруг была глина. И в процессе я покупал билеты в мобильном приложении «Столото», выбрав числовые комбинации автоматическим способом», — рассказал мужчина.

По его словам, в билете было число 12, которое он считает значимым для себя. Петр женился 12-го числа, 12-го у него появился сын, а сейчас прошло уже 12 лет с момента знакомства с женой.

Вместе с супругой мужчина воспитывает двух сыновей. В свободное время Петр катается на мотоцикле, играет в шахматы и любит проводить вечера с семьей.

По словам мужчины, он не сомневался в выигрыше и заранее решил, на что его потратит. Он планирует погасить кредиты на автомобиль и построить дом, для которого уже есть участок.

Ранее житель Челябинской области выиграл сто миллионов рублей в лотерее «Мечталлион».