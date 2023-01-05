В США сотрудника аэропорта засосало в двигатель самолета

Сотрудник аэропорта в американском штате Алабама скончался после того, как его засосало в двигатель самолета, сообщает Insider.

Работника аэропорта засосало в стоящий на стоянке самолет компании American Airlines, у которого был включен двигатель.

«Мы опечалены трагической гибелью члена команды AA/Piedmont Airlines. Наши мысли и молитвы с семьей в это трудное время», — сказал в своем заявлении исполнительный директор аэропорта Уэйд А. Дэвис.

Ранее сообщалось, что в Москве рабочий упал в шахту лифта на высоте 33-го этажа и погиб. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по городу Москве.

Инцидент произошел 27 апреля 2022 года на севере Москвы в строящемся доме на Лобненской улице. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Сотрудники Следственного комитета также проверят инцидент на наличие признаков нарушения требований охраны труда.