Три года колонии грозит поляку, который менял украинские флаги на польские

Жителю города Гдыня в Польше грозит три года тюрьмы за съемку украинских флагов и подмену их на польские. Об этом сообщает городская полиция, пишет РИА Новости.

«Задержан мужчина, который в последние недели выкладывал в интернет видео, демонстрирующие снятие украинских флагов. Ему было предъявлено в общей сложности 9 обвинений, и он взят под страж», — сказано в сообщении правоохранителей.

Полицейские Гдыни добавили, что мужчину обвиняют в «преступлениях на почве ненависти». Его арестовали на два месяца.

Известно, что в разных населенных пунктах страны мужчина требовал снять украинские флаги со зданий, угрожал избиением и поджогом, а также применил перцовый баллончик за отказ это сделать.

8 июля лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил ограничить использование иностранных флагов в РФ. По мнению Миронова, демонстрация государственной символики других государств зачастую используется диаспорами, чтобы противопоставлять себя коренному населению и разжигать межнациональную рознь.

Ранее депутат прокомментировал обострение отношений РФ и Азербайджана.