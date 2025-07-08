СК возбудил дело против журналиста Атасунцева

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против журналиста Александра Атасунцева. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По версии следствия, Атасунцев причастен к распространению закрытой базы таможенных органов.

По информации «Осторожно, новости», 7 июля Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета просило арестовать Атасунцева, однако дело было прекращено. Журналиста обвиняют в незаконном получении и разглашении налоговой информации. По версии следствия, он получил данные о таможенном оформлении товаров и передал их «неопределенному кругу лиц». Возбуждение дела датируется маем 2025 года. Предполагается, что оно связано с расследованием издания «Верстка» (организация включена Минюстом в список иноагентов) о способах попадания санкционных товаров в Россию.

Атасунцев до 2022 года был специальным корреспондентом РБК. Потом он уехал из России и стал сотрудничать с «Медузой» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией), «Важными историями» (признаны в РФ СМИ-иноагентом), The Insider (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) и Carnegie Politika, которые признаны в России «нежелательными». Еще он сотрудничал с «Вот Так» и «Вёрсткой», которые признаны в РФ иноагентами.

4 июля МВД России объявило в розыск журналистку «Медиазоны» (признана в РФ иностранным агентом) Аллу Константинову в рамках уголовного дела о нарушении требований к иностранным агентам.

Ранее Путин повысил штрафы за несоблюдение иноагентами требований Минюста РФ.