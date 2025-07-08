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Калининградка отдала миллион рублей мужчине, который обещал ей большую прибыль

Калининградка потеряла миллион рублей, поверив знакомому из соцсетей
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Женщина из Калининграда поверила знакомому из соцсетей и лишилась миллиона рублей. Об этом сообщили в УМВД по области.

Местная жительница познакомилась с мужчиной в соцсети, позднее они стали общаться в мессенджере. Вскоре новый знакомый предложил ей схему дополнительного заработка. Для этого женщине было необходимо зарегистрироваться на бирже, занимающейся покупкой криптовалюты.

Поначалу она вкладывала личные сбережения, но затем они иссякли, и с калининградкой связалась некая помощница нового знакомого. Она убедила ее взять кредит, чтобы оплатить обязательные страховые взносы.

В конце концов 34-летняя женщина поняла, что не сможет вывести деньги с «биржи». К тому моменту она перевела аферистам около 1 млн рублей, из которых большую часть взяла в кредит. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее аферист под видом продюсера обманул 10-летнюю певицу, пообещав ей выступление в Кремле.

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