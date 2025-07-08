В Рязани на принесшего гранату сотрудника игрового клуба возбудили дело

В Рязани возбуждено уголовное дело после взрыва боевой гранаты в баре, в результате которого погиб человек и несколько посетителей получили ранения. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, молодой сотрудник игрового клуба принес на работу боевую гранату и показал ее знакомым. Один из гостей взял предмет в руки, после чего произошел взрыв. От полученных травм парень скончался на месте. Еще трое, включая самого работника, получили ранения и были госпитализированы.

В итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). 18-летний сотрудник кальянной задержан. Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи уже провели осмотр места происшествия, изъяли фрагменты гранаты, назначили экспертизы и допросили свидетелей. Ключевым направлением расследования является установление источника, откуда у молодого человека появилась боевая граната.

По данным СМИ, трагедия произошла 7 июля в клубе Game Loft на улице Соборной. 18-летний сотрудник заведения принес на работу незаконно приобретенную боевую гранату. Юноша заверил присутствующих, что это муляж, и начал показывать устройство знакомым.

Один из гостей попросил парня дать ему подержать боеприпас в руках. Однако во время неосторожного обращения с устройством один из молодых людей выдернул чеку, что привело к взрыву.

В результате взрыва 20-летний посетитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще одному оторвало кисть руки, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Также с различными травмами в больницу доставлены сам сотрудник, администратор заведения и еще один 20-летний посетитель с травмой головы. Еще один мужчина, находившийся рядом, получил легкие повреждения, но отказался от госпитализации.

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